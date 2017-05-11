欧洲政经：IMF可能参与希腊第三轮救助计划--斯洛伐克财长

路透尼科西亚5月10日 - 斯洛伐克财长Peter Kazimir周三称，国际货币基金组织(IMF)有可能参与对希腊的第三轮救助。

本月早些时候，希腊同意进一步削减开支以具备获得额外救助的资格。作为交换，希腊希望制定措施缓解其债务压力；希腊的债务与国内生产总值(GDP)之比目前达到179%。

IMF也支持减免希腊债务，但不愿参与进一步救助计划，除非各方达成协议减轻希腊的债务负担；IMF认为希腊债务水平不可持续。 IMF尚未承诺支持最新达成的协议。

在欧洲复兴开发银行(EBRD)在塞浦路斯举行的年会上，Kazimir表示IMF的参与对欧元区各国政府而言至关重要；下月之前欧元区各国政府或将批准下一轮救助计划。

被问及IMF当前的立场时，该组织发言人提到了上周其欧洲事务主管Poul Thomsen的表态，即若要IMF理事会考虑参与救助，就仍需制定具体的减债措施。

但Kazimir称，现在讨论此事还不是时候。欧元区一直都坚持，只有在2018年之后方才考虑减免希腊债务。(完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)