希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议

路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。

欧元区高层官员和拉加德周五早间召开会议，讨论减免希腊政府债务问题。欧元集团在2016年5月承诺减免希腊债务，但必须遵守严格的条件。