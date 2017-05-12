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债券 | 2017年 5月 12日 星期五 16:28 BJT

希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议

路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。

欧元区高层官员和拉加德周五早间召开会议，讨论减免希腊政府债务问题。欧元集团在2016年5月承诺减免希腊债务，但必须遵守严格的条件。

“我们将继续讨论债务减免方案。目前还不够明朗。我们的欧洲伙伴在债务减免方面需要更加明确，这是必须的，”拉加德在意大利巴里向记者表示。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)
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