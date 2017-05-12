希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议

南非汇市：兰特下跌，受南非央行职能的争议拖累
路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，惴惴不安的投资者卖出兰特，此前一反腐监管机构提议，南非央行放弃维持货币和价格稳定的政策目标。
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
欧元区高层官员和拉加德周五早间召开会议，讨论减免希腊政府债务问题。欧元集团在2016年5月承诺减免希腊债务，但必须遵守严格的条件。
“我们将继续讨论债务减免方案。目前还不够明朗。我们的欧洲伙伴在债务减免方面需要更加明确，这是必须的，”拉加德在意大利巴里向记者表示。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)
路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，惴惴不安的投资者卖出兰特，此前一反腐监管机构提议，南非央行放弃维持货币和价格稳定的政策目标。
欧盟执委会副主席东布洛夫斯基(负责欧元区事务和社会事务) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欧洲央行（ECB） 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选