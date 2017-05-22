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债券 | 2017年 5月 22日 星期一 09:17 BJT

欧洲政经：欧元区及IMF周一将寻求就希腊债务减免达成协议

路透布鲁塞尔5月22日 - 欧元区财长及国际货币基金组织(IMF)周一将寻求针对希腊债务减免一事达成协议；在IMF要求明确的“时间及作法”，以及德国倾向“仅在必要时”和“稍晚决定”之间取得平衡。

即使希腊金援案目前仅由欧元区各国政府处理，但债务减免协议若未达成，就无法对希腊发放新的贷款；而希腊需要新的资金，方能偿还7月到期的约73亿欧元贷款。

若没有这些贷款，希腊则可能出现违约--对一个希望在明年重返融资市场的国家而言，这将是个坏的开始；希腊最后一笔金援(即2010年以来的第三笔)将于2018年中结束。

希腊已尽其所能确保协议的达成。在经过数月协商之后，希腊已与欧元区债权人及IMF就退休金及税改达成协议。

“(达成希腊债务减免的)机率为50%。我们的前期准备已做得相当好，我可以说协议有希望达成，但这是个假设，而非预测，”欧盟一名参与前期准备工作的高级官员表示。(完) (编译 龚芳; 审校 白云)
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