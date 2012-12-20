IMF过于强调各国积累储备的风险

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透华盛顿12月19日（记者 Anna Yukhananov） - 国际货币基金组织（IMF）独立评估办公室周三称，IMF近几年过于强调积累大量储备的风险，对各国储备黄金和外汇的原因关注不够。
该办公室认为，IMF应该采取更多措施调查各国对全球流动性或国际资本流动的担忧。
“报告指出，IMF对积累储备存在风险的强调......没有帮助，治标不治本。”
过去10年，全球储备大幅增加，因各国试图建立金融缓冲，抵御不稳定的资本流动，并确保危机期间不必依赖外部援助。
这种情况在新兴经济体尤为突出。据IMF数据，2011年新兴经济体央行非黄金储备达到6.7万亿美元，而2002年时只有约8,000亿美元。
中国等迅速增长的发展中国家买入了大量美元和欧元，防止本币过快升值，保护出口。
2009年，IMF开始指责这种政策破坏国际货币体系的稳定性，并警告积累大量储备可能导致持续的经常帐盈余，“抑制全球复苏”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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