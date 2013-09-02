印尼经济：IMF下调成长预估并上调通胀预估，因经济遭受重创

路透华盛顿8月30日 - 国际货币基金组织(IMF)周五下调东南亚最大经济体--印尼的经济成长预估并上调通胀预估，因印尼经济遭受出口下滑和投资者信心降低的重创。

IMF预计印尼经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例将升至3.5%，高于之前预估的3.3%。

IMF指出，由于大宗商品价格下跌以及主要新兴市场贸易伙伴成长放缓损及(印尼)出口，印尼这个曾经的新兴市场明星国家经济前景恶化。印尼是全球最大的锡出口国，此外还出口原油、天然气和其他大宗商品。

IMF现在预计印尼经济今年成长约5.25%，低于4月时预估的成长6.3%。不过IMF称，印尼明年经济增速应会加快，因为全球经济改善而且该国政府在大选之前增加支出。印尼经济2012年成长6.2%。

IMF还预计截至2013年底，印尼消费者物价指数(CPI)同比增加9.5%，高于之前预估的6%。

“货币政策应继续聚焦于控制通胀预期、抑制经常帐赤字并保持充裕的储备金作为缓冲，”IMF亚太区顾问David Cowen在一份声明中表示。

他表示，印尼政府应通过改革税收和补贴，以保证有足够资金用于基础设施和社会事业，来支持这些努力。

“为了减轻供应瓶颈，扩大出口基础，并提振中期经济和就业增长，有必要加强结构性改革，以便为印尼年轻的劳动力提供更多机会，并促进更大的区域和全球一体化。”他补充道。(完)