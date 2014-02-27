IMF经济学家认为收入不公会导致经济增长放缓

路透华盛顿2月26日 -国际货币基金组织（IMF）的经济学家研究发现，收入不公会导致经济增长放缓或者可持续性变差，而收入再分配不会伤害经济，甚至还对经济有帮助。

周三发布的这份研究报并不代表IMF的官方立场，但却从另一个方面显示IMF对收入差距的看法发生了改变。

“把关注点放在经济增长上，对收入不公听之任之，仍会是错误的做法，这不仅因为收入不公在伦理上不可取，而且还与该问题可能导致经济增长放缓且不可持续有关，”报告称。

IMF传统上向各成员国提供有关促进经济增长和削减债务方面的建议，没有明确地关注收入不公的问题。但该组织总裁拉加德（Christine Lagarde）去年曾表示，若想保持经济稳定，同样也需要解决收入不公的问题。

国际发展组织乐施会（Oxfam）长期以来一直认为，像IMF这样的组织需要关注日益扩大的贫富差距，而不要一味地鼓励各国削减公共支出。

“在过去的艰难时期，IMF呼吁各国政府削减公共支出和税收，”乐施会华盛顿办公室负责人NicolasMombrial说。“我们希望，这项研究和拉加德的近期声明是他们正在改变态度的迹象。”

对于经济增长与收入不公的关系，经济学家的看法仍存在分歧。随着2007-2009年金融危机的爆发，经济陷入不景气，全球收入不公的程度大幅上升。

有些经济学家还认为，收入不公日趋严重是引发2007-2009年金融危机的首要原因。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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