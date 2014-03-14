IMF提出缩小贫富差距的方法

路透华盛顿3月13日（记者 Anna Yukhananov） -国际货币基金组织（IMF）工作人员周四在报告中称，推迟退休年龄以及取消累退税能有助于发达国家政府应对收入不均，同时又不会增加财政负担。

IMF最近几个月对贫富国家间的差距拉大态度日益强烈。IMF工作人员称，因成员国很感兴趣，他们更加关注贫富不均问题。

从亚洲到美国，1%最富有的人从经济发展中获利增多，增加了决策者采取措施的压力。

IMF工作人员在报告中给现金匮乏的政府提出了一系列如何制定社会保障项目的选择。

“我今天想要传达的主要观点是，当涉及财政再分配时，设计很重要，”IMF第一副总裁David Lipton在发言中说道。

Lipton称，拥有老龄化人口的富裕国家可以考虑延迟退休，从而在节约资金的同时保留退休金。

报告还指出，发展中国家可以专注于更有针对性的社会项目以及上调房产税。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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