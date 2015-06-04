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国际财经 | 2015年 6月 5日 星期五 07:25 BJT

IMF称美联储应将升息时间推迟到2016年上半年

路透华盛顿6月4日 - 国际货币基金组织(IMF)在周四发布的年度经济评估报告中称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应将加息时间推迟到2016年上半年，直到有迹象表明薪资与通胀攀升。

IMF报告出炉之际，有迹象显示美联储一些官员也呼吁推迟升息，直到出现经济持续复苏的更明确信号。美国此前发布的数据好坏不一，第一季经济萎缩0.7%。

“基于代表团的宏观经济预估，除非在经济增长和通胀方面有惊喜出现，否则升息时间应推迟到2016年上半年，”IMF称。

美联储主席叶伦曾坚持认为经济仍处于正轨，今年可能加息，尽管联储理事布雷纳德(Lael Brainard)等一些官员提出了对经济增长的担忧。

IMF预计，美联储青睐的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数要等到2017年中才会达到美联储设定的2%的目标。

“推迟加息可能意味着启动加息后的步伐会更快，而且也可能导致通胀率温和超过美联储设定的中期目标(可能会向2.5%攀升)，”IMF表示。

“不过，推后加息将提供有价值的保障，可对抗通胀率下降风险、政策逆转风险和回到零政策利率的风险。”

长时间实施零利率政策已促使投资者在美国资产中追求高收益，不过IMF称，目前这种行为带来了“一些薄弱环节”而非“普遍的过度冒险现象”。(完)

(编译 徐文焰；审校 王洋)

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