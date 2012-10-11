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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 11日 星期四 09:37 BJT

IMF预计制裁对伊朗经济影响有限

国际货币基金组织(IMF)预测显示，尽管西方国家对伊朗实施制裁，伊朗明年仍能够压低高企的通胀并且恢复增长。IMF预计，虽然制裁导致伊朗石油出口减少，伊朗经济却不会因此崩溃。该机构还预计今明两年伊朗将录得小幅贸易顺差。该分析大多基於伊朗政府提供的数据。路透

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