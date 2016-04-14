IMF为负利率辩护 称其为经济带来正面效应

路透华盛顿4月13日 - 国际货币基金组织(IMF)货币与资本市场部主任比尼亚尔斯周三表示，实施负利率的经济体从中获得了“正面效应”，但负利率政策有其极限。

比尼亚尔斯在记者会上表示，银行业者可能会出现短期获利下滑，但将从宏观经济基本面改善和持有的政府公债等资产价格向上调整中受益。

在IMF发布最新的全球金融稳定报告之际，比尼亚尔斯表示，“整体而言，负利率对经济利大于弊。”

他的观点与德国财长朔伊布勒相冲突，后者在接受路透访问时称，欧洲央行处于纪录低位的利率正在给德国银行业和领取退休金人士造成“很大的问题”，并可能削弱选民对欧洲一体化的支持。

比尼亚尔斯称，仅关注银行短期获利能力下滑来评估负利率的效果是“狭隘的看法”。

他承认，银行将无法把负利率传递给储户，并称长时间的负利率最终将给保险和基金产业造成损害。

“但银行可以获益于货币刺激带来的很多东西，无论是以低、负利率还是量化宽松的方式，”比尼亚尔斯表示。“比如，货币刺激可改善经济前景，而这又有利于提升资产质量，减少不良贷款以及降低准备金。所有这些都可增强银行的生存能力。”

储户方面也可因宏观经济环境的改善而受益，因为宏观经济向好会使金融资产价值、房屋价格，就业以及政府税收得到支撑。

“这是利大于弊的，”他说。“为什么说这从社会政策目标角度而言是正确的，原因就在于此。”

比尼亚尔斯还表示，如果英国6月决定退出欧盟，将对英国和欧洲经济造成“负面冲击”，也将损害伦敦的金融中心地位。

“我认为，英国脱欧从经济和金融层面上来说都将对英国和欧盟带来负面冲击，这对信心将产生不利影响，包括人们对伦敦作为全球金融中心的信心，”他说。(完)