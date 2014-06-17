意大利经济：IMF称意大利复苏仍然脆弱，需要进行“大胆快速的改革”

路透罗马6月17日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，意大利经济复苏仍然脆弱，总理伦齐领导的政府需要快速行动提升该国的成长潜力并削减债务。

在对意大利进行实地评估后提交的一份结论性书面报告中，IMF呼吁该国政府紧缩预算，以便在明年实现小规模结构性财政盈余。IMF称，意大利的银行应加速清理不良贷款。