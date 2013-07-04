IMF呼吁意大利加快改革 敦促欧洲央行采取进一步行动

路透罗马7月4日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示，受衰退困扰的意大利经济应会从今年年底开始复苏，但成长前景依然疲弱，莱塔政府必须加快推行改革。

IMF在结束对意大利的年度调查时表示，该国经济今年将萎缩1.8%，较原先萎缩1.5%的预期更加恶化。意大利是欧元区的第三大经济体。

IMF在结论声明中称，明年意大利经济将成长0.7%，较原先成长0.5%的预估值上修。但声明警告称，意大利经济前景的风险仍然偏于下行，市场信心依然脆弱。

IMF称，意大利的改革举措需要在欧洲层面实施，敦促欧央行进行直接资产购买，并向欧元区银行业发放更多长期低息贷款。

IMF预计，受出口带动，临近年底时意大利经济将摆脱经济衰退。

“加快改革进程对于刺激经济成长及创造就业至关重要，”IMF说。

“欧洲需要在解决金融分化方面采取行动，并进一步加强货币联盟，”IMF补充称。

IMF指出，最近几年意大利实施的改革并不够，呼吁进一步对服务业和就业市场放松管制，改革其“繁琐低效”的司法体系。

IMF敦促对新职员制定单一、更灵活的劳动合同，并称意大利应加速其已停滞的私有化进程。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 于春红)

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