IMF最早将於今夏公布对日本银行业压力测试结果--日经

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透东京1月3日电---日本经济新闻周二报导,国际货币基金组织(IMF)最早将在今年夏季公布对日本银行业者的压力测试结果,其中包括银行抵御欧债危机和经济增长疲弱的能力.
日经新闻未援引消息来源的报导称,IMF将在3月对这些银行进行实地考察,但对日本金融机构的调查已经开始.
日经新闻周二称,IMF将研究欧债危机可能对日本银行业资本流动产生的影响,及其如何承受经济增长疲弱以及二次衰退的情况.
日本银行业对欧洲问题主权债曝险有限,但该国黯淡的经济形势影响其金融业,促使银行裁掉数以千计个工作岗位.(完)
--编译 李爽; 审校 王洋
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。