《焦点》日本央行和政府对国内经济前景的看法太过乐观--IMF

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透东京5月22日 - 国际货币基金组织(IMF)警告，日本央行即便采取更多货币放松政策，实现通胀目标需要的时间可能也比其预期要长，并称需要进行“更大胆”的结构性改革，来摆脱根深蒂固的通缩心态。
在周五公布的与日本决策者进行“第四条款”磋商后的声明中，IMF敦促日本首相安倍晋三加快财政改革，修补国家财政时不要依赖“过度乐观”的估计。
IMF称，日圆实质有效汇率2014年下半年有所走软后，已普遍企稳。
“若不采取更大胆的结构性改革，以及可靠的财政整顿措施，国内需求可能继续迟滞，进一步放松货币政策可能导致过度依赖日圆贬值，”IMF称。
自从2013年4月采取“量化质化宽松”(QQE)，以及去年10月扩大宽松政策后，日本央行一直按兵不动，认为经济复苏力道将足以推动通胀率升至2%的目标。
但油价下滑以及消费疲软令通胀趋于停滞，令外界预期今年稍晚将有进一步的政策放松。
IMF称，尽管经济中闲置状况不多，但能源成本下降以及“根深蒂固”的通缩心态令通胀受抑。
IMF称，通胀预期近几个月一直基本持平于1%左右，说明日本央行希望的“状态变化”尚未成为现实。
“货币传导乏力，所以即便进一步放松，通胀率稳定达到2%水平所需时间可能也要长于日本央行的预期，”IMF称。
这些言论与日本央行的观点相反。日本央行认为，大量注资将会推升通胀预期，并鼓励家庭提高支出。
**改革“不充分”**
日本央行上个月将达到通胀目标的时间推后，现预计通胀将在明年9月前后达到2%。分析师认为这个预测仍然太乐观。
IMF称，由于提振通胀的进展拖延，日本央行必须准备采取增加购买资产、把目光投向期限更长的资产等措施，来进一步放松政策。
IMF警告称，日本最大的风险来自于内需疲软，以及财政政策和增长策略“不完善”。
IMF还称，政府财政计划对经济的假设“太过乐观”，有可能损及市场对日本修补财政决心的信心。
“具体而可靠的中期计划将消除财政计划方面的不确定性...并帮助应对下行风险,”IMF称。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。