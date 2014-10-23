IMF敦促日本明年按计划提高消费税

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透东京10月23日 - 国际货币基金组织(IMF)的一位官员周四表示，日本应推进在明年第二次上调消费税的计划，以维护财政政策的信誉。
IMF亚太部门地区研究部副主管Roberto Guimaraes-Filho称，“推进消费税上调很重要。”
该官员在一次研讨会上发表讲话时称，IMF预计7-9月季度日本经济较上年同期增长3.4%，从前一季的下滑中反弹。由于4月上调消费税，前季日本经济下滑幅度创2009年全球金融危机以来最大。
日本在4月将消费税从5%上调至8%，政府年底前将决定明年是否实施二次加税，提高至10%。
目前外界愈发担忧，日本能否抵御再次加税的冲击。
IMF预计日本经济今年增长0.9%，高于估计的潜力。该官员称，尽管近期经济前景稳健，但日本应重建财政缓冲，防备未来的负面冲击。
“这实际上就是建立一个可靠的财政框架，这样如果将来出现意外情况，你就可以以一种可靠的方式使用财政政策工具，来缓解任何负面情况带来的打击，”他说。
该官员还强调，日本央行需继续执行当前的宽松立场，以实现物价目标。
“重要的是，日本要继续执行这些政策，以确保通胀预期真正与日本央行的目标一致，从而避免在沟通方面出现问题，”Guimaraes-Filho表示。
很多民间分析师对日本央行能否实现通胀目标持怀疑态度，预计该行将进一步放松政策。(完)
(编译 王丽鑫/王颖；审校 李春喜/王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透伦敦4月28日 - 因对美国税改计划心存疑虑，而且股市大涨后估值昂贵，欧洲基金经理4月对北美股票态度谨慎，而选举日程繁忙亦降低欧元区资产的魅力。