IMF敦促日本明年按计划提高消费税

路透东京10月23日 - 国际货币基金组织(IMF)的一位官员周四表示，日本应推进在明年第二次上调消费税的计划，以维护财政政策的信誉。

IMF亚太部门地区研究部副主管Roberto Guimaraes-Filho称，“推进消费税上调很重要。”

该官员在一次研讨会上发表讲话时称，IMF预计7-9月季度日本经济较上年同期增长3.4%，从前一季的下滑中反弹。由于4月上调消费税，前季日本经济下滑幅度创2009年全球金融危机以来最大。

日本在4月将消费税从5%上调至8%，政府年底前将决定明年是否实施二次加税，提高至10%。

目前外界愈发担忧，日本能否抵御再次加税的冲击。

IMF预计日本经济今年增长0.9%，高于估计的潜力。该官员称，尽管近期经济前景稳健，但日本应重建财政缓冲，防备未来的负面冲击。

“这实际上就是建立一个可靠的财政框架，这样如果将来出现意外情况，你就可以以一种可靠的方式使用财政政策工具，来缓解任何负面情况带来的打击，”他说。

该官员还强调，日本央行需继续执行当前的宽松立场，以实现物价目标。

“重要的是，日本要继续执行这些政策，以确保通胀预期真正与日本央行的目标一致，从而避免在沟通方面出现问题，”Guimaraes-Filho表示。

很多民间分析师对日本央行能否实现通胀目标持怀疑态度，预计该行将进一步放松政策。(完)

(编译 王丽鑫/王颖；审校 李春喜/王兴亚)

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