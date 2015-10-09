IMF总裁拉加德称对连任持开放态度 但去留不由她决定

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透利马10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四称，她对于连任IMF总裁持开放态度。
拉加德的任期将于2016年年中结束。她此前已表示，会在年底前就是否争取连任做出决定。
“这将不是我最后一次出席IMF年会(即明年连任)，我肯定对此持开放态度，但这并不是由我决定的，而是由各成员说了算，”她在IMF年会期间的一次新闻发布会上表示。
“我已经努力做到最好，也为继续尽职做好了准备，但(能否连任)并不由我来决定。”
目前尚无其他挑战人选，而拉加德作为法国前财长，颇受国际社会认可，如果她决定争取连任，料将得到广泛支持。
但也有人猜测她可能会返回法国；而且要求结束欧洲代表对IMF最高职位垄断、将权力转交给新兴市场代表的呼声日益高涨。(完)
(编译 刘秀红；审校 王颖)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。