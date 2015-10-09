IMF总裁拉加德称对连任持开放态度 但去留不由她决定

路透利马10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四称，她对于连任IMF总裁持开放态度。

拉加德的任期将于2016年年中结束。她此前已表示，会在年底前就是否争取连任做出决定。

“这将不是我最后一次出席IMF年会(即明年连任)，我肯定对此持开放态度，但这并不是由我决定的，而是由各成员说了算，”她在IMF年会期间的一次新闻发布会上表示。

“我已经努力做到最好，也为继续尽职做好了准备，但(能否连任)并不由我来决定。”

目前尚无其他挑战人选，而拉加德作为法国前财长，颇受国际社会认可，如果她决定争取连任，料将得到广泛支持。

但也有人猜测她可能会返回法国；而且要求结束欧洲代表对IMF最高职位垄断、将权力转交给新兴市场代表的呼声日益高涨。(完)