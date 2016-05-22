IMF研究人员称日本货币宽松对亚洲各经济体有利

路透华盛顿5月21日 - 日本的超宽松货币政策压低了日圆汇率，是与美国产生摩擦的一个根源。但国际货币基金组织(IMF)的研究人员发现，日本货币政策对于新兴亚洲经济体具有一些正面效应，包括促进经济成长和提振股票价格。

IMF的发现结果周五发表于一篇报告之中。

该报告声称是首次对日本量化质化宽松计划(QQE)对东南亚国家的溢出效应进行模型分析。

QQE于2013年启动，目标是购买政府公债及其他资产，比如上市交易基金和房地产投资信托。

该计划帮助把日圆兑美元从2012年的82日圆压低至2015年8月的119日圆。在此期间，日本股票价格上涨，通胀也增强。

该研究报告的作者Giovanni Ganelli和Nour Tawk表示，尽管东南亚货币兑日圆升值，但它们也享受到上述一些好处。

“我们的研究结果显示，日本实施QQE，如果根据对日本股票价格造成的正面影响来估计，持续导致新兴亚洲国家的股价上涨，以及货币升值，”他们写道。

“多数(东南亚)国家的产出增加，通胀暂时上升。许多国家的资本流入增加。”

他们认为，虽然现有的多数研究使用利率变化来代表量化宽松，但这个传输通道在日本断裂，因为日本利率长期处于零附近。

他们因此使用股市上涨和基础货币扩张来代表QQE。

作者表示，东南亚地区没有发生购买目标从本国商品转向日本商品的现象。

他们还表示，该地区经济增长改善的另一个原因，可能是股价上涨增强了信心，克服了本币升值的影响。

他们说，中国的情况尤其如此。中国与日本之间有很强的贸易联系。

这份报告不代表IMF人员对于货币的政策观点，但可能为日本财务大臣麻生太郎提供一些论据。他寻求G7伙伴支持日本的货币政策与汇市干预。(完)