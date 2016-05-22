IMF研究人员称日本货币宽松对亚洲各经济体有利

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透华盛顿5月21日 - 日本的超宽松货币政策压低了日圆汇率，是与美国产生摩擦的一个根源。但国际货币基金组织(IMF)的研究人员发现，日本货币政策对于新兴亚洲经济体具有一些正面效应，包括促进经济成长和提振股票价格。
IMF的发现结果周五发表于一篇报告之中。
该报告声称是首次对日本量化质化宽松计划(QQE)对东南亚国家的溢出效应进行模型分析。
QQE于2013年启动，目标是购买政府公债及其他资产，比如上市交易基金和房地产投资信托。
该计划帮助把日圆兑美元从2012年的82日圆压低至2015年8月的119日圆。在此期间，日本股票价格上涨，通胀也增强。
该研究报告的作者Giovanni Ganelli和Nour Tawk表示，尽管东南亚货币兑日圆升值，但它们也享受到上述一些好处。
“我们的研究结果显示，日本实施QQE，如果根据对日本股票价格造成的正面影响来估计，持续导致新兴亚洲国家的股价上涨，以及货币升值，”他们写道。
“多数(东南亚)国家的产出增加，通胀暂时上升。许多国家的资本流入增加。”
他们认为，虽然现有的多数研究使用利率变化来代表量化宽松，但这个传输通道在日本断裂，因为日本利率长期处于零附近。
他们因此使用股市上涨和基础货币扩张来代表QQE。
作者表示，东南亚地区没有发生购买目标从本国商品转向日本商品的现象。
他们还表示，该地区经济增长改善的另一个原因，可能是股价上涨增强了信心，克服了本币升值的影响。
他们说，中国的情况尤其如此。中国与日本之间有很强的贸易联系。
这份报告不代表IMF人员对于货币的政策观点，但可能为日本财务大臣麻生太郎提供一些论据。他寻求G7伙伴支持日本的货币政策与汇市干预。(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。