IMF敦促日本央行准备好必要时进一步放松政策

路透东京10月6日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，日本央行应该准备好必要时进一步放宽货币政策，以便让通胀率加速升向2%的目标水准，更可取的办法是购买较长期限的公债。

日本8月核心消费者物价指数(CPI)同比下降，这是两年多前日本央行部署大规模刺激计划以来的首次；这令外界更加怀疑仅凭大量印钞是否可以提振经济并推动通胀率加速升向央行的目标。

IMF表示，若干种因素将带来通胀上行压力，有助通胀率中期内逐步升向1.5%，例如就业市场继续紧俏以及日圆近期贬值的影响。

但IMF在全球经济展望报告中还称，日本经济活动的近期前景已经“变弱”，且中期通胀预期远低于央行目标。

“日本央行应该准备好进一步宽松...”报告称。

IMF还敦促日本实行“更有力的”结构性改革，比如通过放松管制来提高服务业生产率，以及建立更多儿童保育设施，以鼓励更多女性加入劳动力。

IMF表示，日本经济今明两年料分别成长0.6%和1.0%，均较7月预估下调0.2个百分点。

IMF指出，日本经济增长加快反映出日本央行刺激计划导致的实质薪资上升和股价上扬，以及原油和其他大宗商品价格下跌对企业获利产生的提振。

日本经济4-6月出现萎缩，分析师预计第三季经济可能停滞或再次萎缩，因中国需求减弱拖累本就低迷的出口和工厂产出。

日本央行周三料维持货币政策不变，倾向于保留有限的政策选项，同时寄望收紧的就业市场将提振薪资和消费，并足以抵消中国放缓的影响。

但日本央行料在更关键的10月30日会议上继续面临放松政策的压力，届时该央行料调降长期经济和物价预估，因出口低迷和油价重拾跌势。(完)