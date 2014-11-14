IMF欢迎日本央行的宽松举措 呼吁进行改革

调查：亚币人气转弱 受朝鲜地缘政治紧张情势拖累
路透新加坡4月20日 - 路透调查显示，投资者削减对大多数亚币的看涨押注，并转为看空韩元，因围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张情势打压风险偏好。
路透东京11月14日 - 国际货币基金组织(IMF)一位高级官员周五表示，日本央行意外放松政策的举措适当且受到欢迎，现在应该辅以更有力的结构性改革。
IMF亚太区办公室主管Odd Per Brekk在一简布会上表示，“日本央行的大规模货币宽松政策可能需要维持较长时间，”
他表示，“日本央行进一步的宽松...需要辅以更大胆且更积极的方法以促进经济成长改革，”他称，比如说解除农业管制。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
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路透北京4月20日 - 欧盟执委会副主席莫盖里尼周四表示，中国新丝路沿途项目必须对欧洲人开放。此时中国在准备召开首届一带一路峰会。
路透新加坡4月20日 - 3月从新加坡周边储油罐售出的原油升至11个月高位，其中近半数销往中国。在预计4月将有创纪录的原油船货运抵亚洲之前，贸易商亦在清空库存。