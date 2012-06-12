IMF罕见地对日本干预汇率表示理解

* 日本政府正勉力推进提高消费税法案

* 认为日元估值有些过高

* 认为日本央行可以推出进一步宽松政策,以抗击通缩

路透东京6月12日电---国际货币基金组织(IMF)的一名高级官员表示,日圆估值有些过高,干预汇率是缓解波动性的一种选择.这种对日本干预日圆升值表示理解的姿态并不多见.

IMF称,由於日圆吸引了欧债危机引发的避险资金,其汇价在不断攀升,如果欧洲问题恶化,可能导致日圆进一步上涨,并给日本经济带来风险.

日本以往抛售日圆来干预汇市的做法,受到主要经济体的批评,但IMF表达理解可能促使日本在日圆再次升值,威胁到出口商的获利和灾後复苏时大胆入市干预.

"我们的看法是,日本应当与其他发达经济体一样,建立一个由市场决定的浮动汇率机制,"IMF第一副总裁利普顿周二表示.

"不过,由於欧洲问题,导致资本流动大幅波动.这时可以采取措施避免市场混乱,但应当在(汇率)自由浮动的前提之下."

利普顿的上述讲话,是在IMF发布日本经济暨财政政策年度评估之後发表的.

IMF指出,在灾後重建及民间消费反弹的支撑下,日本经济今年可望成长约2%.但2013年经济成长率将放缓至1.75%左右,因欧洲的危机和汇率强劲重压外部需求.

欧元区财长周六同意向西班牙的银行业提供最高1,000亿欧元纾困资金.

利普顿表示,"这些资金应有助消除有关西班牙能否靠自身化解问题的疑虑."

**需上调消费税**

IMF促日本上调消费税和改革福利制度,以展现致力於财政改革的决心,缓解投资人疑虑.

"通过立法分阶段调高(消费税),在2015年以前将税率上调一倍至10%,是展现致力财政改革并维持投资人信心的关键."IMF在声明稿称.

IMF并称,日本还可进一步将消费税提高至15%,因有鉴於该国社会老龄化,消费税是岁入的稳定来源.

IMF还表示,日本政府将需要采取更多措施来降低公共部门债务,日本央行或通过扩大资产购买规模,来进一步放宽政策,帮助结束通缩.(完)

--编译 李春喜/张若琪;审校 丁琦/程琳

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