IMF警告日本绝不能过度依赖日圆贬值来实现通胀目标

路透东京7月23日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示，日本必须推行新一轮结构性改革举措，例如提高劳动力市场的就业参与率，以避免过度依靠日圆贬值来重振经济。

IMF警告称，虽然中期内通胀率可能提高至1.5%左右，但要达到日本央行2%的目标，仍然“颇有挑战性”。

IMF认为，日本央行固然必须做好扩大刺激政策以实现通胀目标的准备，但如果没有同时实行更加大胆的结构性改革和可靠的财政策略，那么进一步的宽松政策可能导致日本过度依赖日圆贬值来实现经济的通货再膨胀。

“安倍经济学需要重新增添火力，以避免政策中的缺点拖累经济成长和通胀，”IMF在与日本进行“第四条款(Article 4)”磋商后的声明中这样说道。

IMF表示，日圆相较于2014年均值进一步下跌，有利于日本经济。

IMF称，“重要的是日本当局继续进行大胆的结构性改革和可信的财政整固，避免过份依赖”日圆贬值来实现国内政策目标。

日本首相安倍晋三的“安倍经济学”包括三支箭，即积极货币刺激措施，灵活的财政政策以及提振日本经济成长潜能的策略。

分析师看好前两支箭，因为它们促进了短期经济成长，部分透过日圆贬值提升了大型出口业者的营收。但许多分析师认为第三支箭并不锋利，因为安倍难以解除对就业市场的管制，并开放农业等受到严格保护的行业。

IMF敦促日本推出新一轮的改革措施来增加劳动力供给，并放开农业和服务业。

IMF虽乐见日本政府新的中期财政整顿计划，但呼吁在制定削减庞大债务的计划时，应采取符合现实的经济假设。

日本上月公布未来几年的财政纲要，并未对年度预算支出设定强制性上限，反映出安倍在恢复日本财政体质方面，重点放在促进经济增长，而不是遏制支出。(完)

(编译 郑茵/于春红/孙茉莉; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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