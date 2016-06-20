IMF敦促日本改革安倍经济学的刺激政策

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月20日 - 国际货币基金组织(IMF)周一敦促日本政府调整其刺激政策，将侧重点放在收入政策和劳动力市场改革，并辅之以更多货币和财政刺激措施。
“根据当前政策，较高的名义增长目标、通胀目标以及基本预算盈余目标均无法在当局制定的时间框架内实现，”IMF在声明中表示。
IMF呼吁日本央行采取更为灵活的货币政策框架，放弃设定实现2%通胀目标的具体日期。IMF补充称，日本至少需要将消费税上调至15%，以实现经济增长和财政可持续性的良好平衡。
“如果没有更加大胆的结构性改革和可信的财政整固，内需仍将低迷，而且任何进一步的货币宽松都可能导致过于依赖日圆贬值，”IMF指出。(完)
(编译 王颖/杜明霞；审校 张涛/高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。