IMF敦促日本改革安倍经济学的刺激政策

路透东京6月20日 - 国际货币基金组织(IMF)周一敦促日本政府调整其刺激政策，将侧重点放在收入政策和劳动力市场改革，并辅之以更多货币和财政刺激措施。

“根据当前政策，较高的名义增长目标、通胀目标以及基本预算盈余目标均无法在当局制定的时间框架内实现，”IMF在声明中表示。

IMF呼吁日本央行采取更为灵活的货币政策框架，放弃设定实现2%通胀目标的具体日期。IMF补充称，日本至少需要将消费税上调至15%，以实现经济增长和财政可持续性的良好平衡。

“如果没有更加大胆的结构性改革和可信的财政整固，内需仍将低迷，而且任何进一步的货币宽松都可能导致过于依赖日圆贬值，”IMF指出。(完)