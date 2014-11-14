IMF首次对日本消费税问题发声 敦促按计划上调（更新版）

(新增有关上调消费税的引语)

路透东京11月14日 - 国际货币基金组织(IMF)的一名高官周五表示，考虑到日本的高额财政赤字，明年应当按计划上调消费税。此时外界关于首相安倍晋三可能推迟增税并举行选举的臆测愈演愈烈。

“考虑到日本负债/GDP比率很高，我们认为有必要在明年10月按计划将消费税上调至10%，以持续稳定地降低财政赤字，”IMF亚太区办公室主管Odd Per Brekk在一次发布会上表示。

这是自外界臆测安倍将推迟增税以来，IMF官员首次直接涉入日本上调消费税的讨论。4月时日本将消费税由5%上调至8%，重创了仍然脆弱的经济复苏。

Brekk认为，如果经济增长达不到预期，日本应当考虑采用“暂时和有针对性的”财政刺激政策，以减轻上调消费税带来的痛楚。

对于上月日本央行意外扩大货币刺激政策，他说这是“适宜并受到欢迎”的举措，但需要伴以更有力的结构性改革。

“日本央行的大规模货币宽松政策需要维持较长一段时间，”Brekk说。

他说,“日本央行扩大宽松政策...需要辅以更加大胆的经济改革措施,”比如放开农业的管制。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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