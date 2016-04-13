专访：IMF副总裁警告日本央行进一步降息的空间有限（更新版）

(新增引语和细节)

路透华盛顿4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏周二表示，日本央行仍有进一步扩大货币刺激的工具，但必须牢记，下调负利率的空间是有限的。

古泽满宏还表示，他并不认为近期日圆上涨，大幅偏离了IMF目前关于日圆走势“基本符合基本面”的评估。

被问及最近日圆升势是否剧烈到足以令日本当局有理由单边卖出日圆进行干预时，他对路透表示，“我只能说，各国具有以下共识，即当局可以在汇率快速无序波动时采取必要措施。”

日本央行1月时意外决定在大规模资产买进计划之外增加负利率政策，以达成其2%的通胀目标。

但此举未能抑制日圆上涨，日圆走升损及原本就疲弱的出口及脆弱的经济，促使政府官员警告其准备好干预市场阻升日圆。

20国集团(G20)对竞争性贬值发出警告，但许多市场人士预期，日本将对干预汇市保持克制，因为担心若采用“以邻为壑”的政策将招致抨击。

古泽满宏称，G20国家财经首脑2月在上海会议发表的公报不会限制采取更多的货币刺激举措。他指出，日本央行仍有可用工具来刺激经济。

但他警告称，仅靠货币政策不能解决日本所有经济问题，强调宽松货币环境必须配以财政刺激和结构性改革，这样才能实现可持续的均衡增长。

“负利率对经济产生正面影响，”古泽满宏称。“但日本央行必须清楚，这种政策持续的时间以及负利率下调幅度有限。”

知情人士透露，日本央行决策者将有可能本月利率检视会中讨论进一步放宽货币政策的可能性，因一连串黯淡的数据威胁到日本央行的预想，即温和的经济复苏将推动通胀率加快升向2%目标。

IMF工作人员的大略预估显示，央行可以降息到负75个基点至负200个基点之间，就会达到储户转为持有现金的临界点。(完)