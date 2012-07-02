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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 2日 星期一 08:59 BJT

性丑闻主角卡恩被踢出家门--消息

消息人士称，国际货币基金组织（IMF）前总裁卡恩与妻子已分居。卡恩因涉嫌卷入法国一宗卖淫案正面临调查。之前法国杂志《Closer》电子版报导称，辛克雷将卡恩从在巴黎共同的家中赶走。卡恩的一位熟人本月告诉路透：“他过得很糟，很惨。多数时间自己呆在家里。几乎所有人都躲着他。”

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