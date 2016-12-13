IMF总裁拉加德出庭 被指担任法国财长期间有失职行为

路透巴黎12月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一在巴黎出庭，她被指控在2008年向法国商人Bernard Tapie支付4亿欧元(4.24亿美元)纳税人资金的事件中失职。

今年60岁的拉加德在2008年担任当时萨科齐政府的财政部长。她在那期间批准了一项庭外和解，以了结Tapie与法国政府一项旷日持续的争端。

拉加德被指控在该事件中失职，导致公款使用不当。拉加德否认自己有任何不当做法。如果罪名成立，她可能会面临一年的监禁和15,000欧元(15,895美元)的罚款。

如果被判处最高的惩罚，则她还能否继续担任IMF总裁一职将存疑。IMF前总裁施特劳斯-卡恩在2011年因性侵丑闻而辞职。(完)