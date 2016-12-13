IMF总裁拉加德出庭 被指担任法国财长期间有失职行为

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透巴黎12月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一在巴黎出庭，她被指控在2008年向法国商人Bernard Tapie支付4亿欧元(4.24亿美元)纳税人资金的事件中失职。
今年60岁的拉加德在2008年担任当时萨科齐政府的财政部长。她在那期间批准了一项庭外和解，以了结Tapie与法国政府一项旷日持续的争端。
拉加德被指控在该事件中失职，导致公款使用不当。拉加德否认自己有任何不当做法。如果罪名成立，她可能会面临一年的监禁和15,000欧元(15,895美元)的罚款。
如果被判处最高的惩罚，则她还能否继续担任IMF总裁一职将存疑。IMF前总裁施特劳斯-卡恩在2011年因性侵丑闻而辞职。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)