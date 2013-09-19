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债券 | 2013年 9月 20日 星期五 02:18 BJT

标题新闻：IMF促请美议员支持给发展中国家更大话语权的投票权改革，消除在美预算上的政治分歧

IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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