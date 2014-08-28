IMF总裁拉加德被法国法官立案调查 涉嫌在欺诈案中失职

路透巴黎8月27日 - 法国地方法官正式立案调查国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德，因其涉嫌在2008年任法国财长时，在一场政治欺诈案中失职。

拉加德本周作为大亨Bernard Tapie案中的证人，第四次接受巴黎地方法官问询。Tapie涉嫌利用政治关系赢得仲裁并获得一大笔钱。

她周三在一份声明中称，“经过三年的调查，对我唯一剩下的指控是，可能由于疏忽，我未阻止结束Tapie旷日持久的诉讼的那次仲裁。这项指控缺乏依据，我已经要求律师上诉。”

按照法国法律，地方法官认为存在违规行为时，可对当事人正式进行调查，但当事人未必会受到审判。

拉加德的律师Yves Repiquet对路透表示，他将亲自对该地方法官的决定进行上诉。这意味着在此期间拉加德无需回到巴黎，不会影响她作为IMF总裁的工作。

“她目前正要回华盛顿，当然，将会尽快对IMF理事会通报此事。”IMF发言人Gerry Rice称。“在那之前我们没有进一步的评论。”

调查涉及的事件，与Tapie在与里昂信贷纠纷的和解仲裁中，不当获取4.03亿欧元(5.31亿美元)的指控有关。Tapie是法国前总统萨科齐的支持者，里昂信贷是法国国有银行，目前已经破产。

这起事件调查已卷入几名萨科齐内阁的成员，以及法国电信执行长Stephane Richard，他在拉加德任萨科齐内阁的财长时，担任拉加德的幕僚。

Repiquet在电话中告诉路透，在前几次问询时，拉加德未承认在付款文件上的预印签名是她本人的。然而Richard声称拉加德听取过此事的完整报告。

在法国，触犯怠忽公共责任最高可被判一年的监禁和1.5万欧元罚款。

拉加德是萨科齐内阁的政治明星，相当受到同僚敬重，在法国担任20国集团(G20)轮值主席期间曾推动多件备受瞩目的提案。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪; 审校 李春喜)

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