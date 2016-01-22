拉加德表示将竞选连任IMF总裁

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透巴黎1月22日 - 国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德周五称，她将竞选连任IMF总裁。
拉加德没有明显的竞争对手，此前曾表示对连任持开放态度。
“我获得提名连任。我对流程一开始就获得法国、英国、德国、中国和韩国的支持感到荣幸，”拉加德在达沃斯接受France 2电视台采访时说道。
拉加德之前被指控在担任法国财政部长期间向商人Bernard Tapie支付约4亿欧元（4.3亿美元）的款项上有失职之嫌。上个月法国一个法院要求她受审，她表示对该裁定将提出上诉。
“我感觉自己的行为一直符合法国的利益，而且符合法律。在这件事情上我有我的良心。我希望法院……也这么认为，”拉加德说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。