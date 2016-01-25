拉加德获多国支持 连任IMF总裁似已稳操胜券

路透瑞士达沃斯1月24日（记者 Paul Taylor） - 国际货币基金组织（IMF）下任总裁提名刚启动几天，作为达沃斯与会精英们宠儿的拉加德获得连任似乎已是稳操胜券。

拉加德借助达沃斯世界经济论坛年会宣布寻求连任，并且很快就获得了世界重量级人物的支持。

提名程序刚启动几分钟，英国财长奥斯本就正式提名拉加德连任IMF总裁。

法国、德国、意大利随后也很快表示支持拉加德连任，在IMF拥有否决权的美国也非正式地表示支持。

更重要的是，中国、韩国及墨西哥在达沃斯也表示支持拉加德，从而确保了大型新兴经济体没有联合行动，以试图从欧洲人手中夺取该职位。自1946年以来，IMF总裁职位一直由欧洲人担任。

“任何竞争对手都只是象征性的--来为下一次立下标杆。”一位IMF资深消息人士称。“每个人都有对拉加德感到满意的理由，我们没有感到任何的反对情绪。”

不论是出于外交礼节还是缺乏关切，迄今尚未有国家政府对拉加德是否能不受在法国的法律纠纷干扰而连任IMF总裁表示质疑。

拉加德因涉嫌卷入法国前任总统萨科齐一位商业盟友的利益输送案而被法官要求出庭受审，她已表示会对此提出上诉。拉加德否认自己有不当行为，IMF理事会在这宗法律纠纷的每个阶段都表示相信拉加德。（完）