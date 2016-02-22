拉加德连任IMF总裁 将开启新的五年任期

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透华盛顿2月19日 - 国际货币基金组织（IMF）周五称，IMF执行董事会再次选举现任总裁克里斯蒂娜·拉加德连任IMF总裁职务，她将从7月5日开始新的五年任期。
IMF在声明中称，作为这一职务的唯一候选人，拉加德获得了执行董事会的“一致”投票支持。
拉加德2011年开始担任IMF总裁，在任期间曾领导IMF帮助应对欧洲主权债务危机，并实施变革，让包括中国和巴西在内的新兴市场增强在IMF的影响力。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。