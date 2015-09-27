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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 06:29 BJT

全球经济：IMF总裁称，可能下调全球经济增长预估--报导

路透巴黎9月27日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在接受法国回声报采访时表示，IMF可能下调全球经济增长预估，因新兴市场经济增长放缓。

“我们正处于复苏进程，不过复苏速度在下降。新兴市场国家和发达国家之前有所转变。首先，作为不久前推动全球经济复苏的动力,新兴市场国家正在放缓。其他国家经济增长动能则增强。这可能促使我们调降(全球)经济增长预估，”拉加德对法国回声报称。

“今年增长3.3%的预估不现实了，明年增长3.8%的预估也是如此。但我们仍预计经济增长将高于3%的水准，”她指出。

IMF将于10月发布最新经济预估。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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