拉加德表示将竞选连任IMF总裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎1月22日 - 国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德周五称，她将竞选连任IMF总裁。

拉加德没有明显的竞争对手，此前曾表示对连任持开放态度。

“我获得提名连任。我对流程一开始就获得法国、英国、德国、中国和韩国的支持感到荣幸，”拉加德在达沃斯接受France 2电视台采访时说道。

拉加德之前被指控在担任法国财政部长期间向商人Bernard Tapie支付约4亿欧元（4.3亿美元）的款项上有失职之嫌。上个月法国一个法院要求她受审，她表示对该裁定将提出上诉。

“我感觉自己的行为一直符合法国的利益，而且符合法律。在这件事情上我有我的良心。我希望法院……也这么认为，”拉加德说道。(完)