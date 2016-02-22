拉加德连任IMF总裁，将开启新的五年任期

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月19日 - 国际货币基金组织（IMF）周五称，IMF执行董事会再次选举现任总裁克里斯蒂娜·拉加德连任IMF总裁职务，她将从7月5日开始新的五年任期。
IMF在声明中称，作为这一职务的唯一候选人，拉加德获得了执行董事会的“一致”投票支持。
拉加德2011年开始担任IMF总裁，在任期间曾领导IMF帮助应对欧洲主权债务危机，并实施变革，让包括中国和巴西在内的新兴市场增强在IMF的影响力。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。