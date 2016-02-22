拉加德连任IMF总裁，将开启新的五年任期

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月19日 - 国际货币基金组织（IMF）周五称，IMF执行董事会再次选举现任总裁克里斯蒂娜·拉加德连任IMF总裁职务，她将从7月5日开始新的五年任期。

IMF在声明中称，作为这一职务的唯一候选人，拉加德获得了执行董事会的“一致”投票支持。

拉加德2011年开始担任IMF总裁，在任期间曾领导IMF帮助应对欧洲主权债务危机，并实施变革，让包括中国和巴西在内的新兴市场增强在IMF的影响力。（完）