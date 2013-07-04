非洲经济：IMF向利比里亚提供贷款，呼吁该国改善治理并加大透明度

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透华盛顿7月3日 - 国际货币基金组织(IMF)理事会周三通过决议向利比里亚(赖比瑞亚)提供一项7,890万美元贷款项目的下一批援助金，并呼吁该西非国家努力改善政府治理，加大透明度。
自2003年内战结束后，利比里亚吸引了大量资源投资，但仍属世界最不发达国家之一，至少64%的人口处于贫困状态。
IMF表示，利比里亚必须做出更多努力来确保经济大力发展，通过采矿业带动整体经济。
5月一份审计报告显示，自2009年利比里亚签署的80亿美元资源合同几乎全部违法，该国总统瑟里芙(Ellen Johnson-Sirleaf)的反腐力度和执政能力受到质疑。
利比里亚法律对外国投资项目有条文规定，包括公开投标、税率和政府持股等。
“应继续强化管理和透明化...”IMF执行副总裁Naoyuki Shinohara在理事会讨论后的一份声明中指出。
IMF去年11年同意向该国提供贷款，帮助扶贫，而利比里亚必须满足IMF的条件来获得每批援助金。IMF称，利比里亚周三获得1,110万美元贷款。(完)
(编译 石冠兰 审校 张明钧)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江