非洲经济：IMF向利比里亚提供贷款，呼吁该国改善治理并加大透明度

路透华盛顿7月3日 - 国际货币基金组织(IMF)理事会周三通过决议向利比里亚(赖比瑞亚)提供一项7,890万美元贷款项目的下一批援助金，并呼吁该西非国家努力改善政府治理，加大透明度。

自2003年内战结束后，利比里亚吸引了大量资源投资，但仍属世界最不发达国家之一，至少64%的人口处于贫困状态。

IMF表示，利比里亚必须做出更多努力来确保经济大力发展，通过采矿业带动整体经济。

5月一份审计报告显示，自2009年利比里亚签署的80亿美元资源合同几乎全部违法，该国总统瑟里芙(Ellen Johnson-Sirleaf)的反腐力度和执政能力受到质疑。

利比里亚法律对外国投资项目有条文规定，包括公开投标、税率和政府持股等。

“应继续强化管理和透明化...”IMF执行副总裁Naoyuki Shinohara在理事会讨论后的一份声明中指出。

IMF去年11年同意向该国提供贷款，帮助扶贫，而利比里亚必须满足IMF的条件来获得每批援助金。IMF称，利比里亚周三获得1,110万美元贷款。(完)