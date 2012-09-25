IMF将下调全球成长预估--拉加德

* IMF将下调全球成长预估

* 欧洲是最大的风险所在,但美国财政悬崖亦构成威胁

* IMF总裁拉加德指出,新兴经济体成长明显放缓

路透华盛顿9月24日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一称,IMF下个月将下调全球经济成长预估,因围绕欧洲决策者是否将信守承诺解决欧债危机的不确定性打压信心.

"我们仍预期经济会逐步复苏,但全球经济增速或将较我们7月时的预估稍有放慢,我们过去12个月的预估呈下降趋势,"拉加德说.

7月,IMF将其对2013年全球经济增速预估下调至3.9%,但维持2012年增速预估3.5%不变.

拉加德说,欧元区债务危机是全球经济面临的最大风险,但美国财政悬崖亦构成"严重威胁".

她表示,围绕当局是否将有效的解决这些主要困难的不确定性,目前正在影响全球其它国家的经济.

拉加德称,新兴市场经济体目前明显在放缓,穷国食品价格上涨及大宗商品价格动荡"令人关切".她还补充到,亦有迹象显示,人们对中东政治转型感到愈加受挫.

她称,近来欧洲应对债务危机的决定一直在支撑金融市场,而且目前金融市场希望看到欧元区决策者们联手推行举措.

"该决定的影响转瞬即逝,但我们看到市场对此做出了正面的反应,"拉加德提醒到,"这次我们需要持续反弹,而不是短暂弹升."

拉加德表示,在受危机冲击的欧元区国家,实施结构性改革和财政政策调整是不可避免的.她称,IMF支持给予葡萄牙、西班牙等国更多时间实施预算和其他改革的想法.

拉加德重申,IMF呼吁欧洲迈向银行业联盟,她说这可能有助於避免相关国家被陷入困境的银行拉下水.爱尔兰在该国银行纾困後接受了救援,而且西班牙看似也在走向同样的道路.

"我们仍相信,西班牙应尽快申请援助,以打破银行业和主权间的恶性循环,"她说,"我们并不天真,我们知道这需要时间."

**保持关注**

拉加德表示,部分新兴经济体可能需要采取货币和财政紧缩政策,亦或甚至需要祭出更多刺激举措,以保护本国经济,例如中国.

她称,对其他新兴经济体而言,确保高信贷增长不会威胁金融稳定十分重要.

她还称,中国推出的促增长举措将带来一些短期支撑,但较长期而言,该国必须刺激国内消费和需求.

"我认为中国采取的措施方向正确,"拉加德在问答环节中称,"但中期而言,新任领导人肯定需要促使经济转向由国内市场增长带动消费,而非出口增长为主导的增长模式."

拉加德表示,对全球较贫困国家而言,全球粮食价格自6月以来上涨20%令人担忧,国际社会应准备对这些陷入困境的国家施以援手.(完)

--编译 侯向明/兰秀娟/许娜;审校 张荻

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