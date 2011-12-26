IMF总裁警告全球经济正处於危险中

路透巴黎12月25日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示世界经济仍处於危险之中,她呼吁欧洲在震动全球金融体系的债务危机问题上,用一个声音讲话.

她上周在尼日利亚表示,IMF对於全球经济2012年成长4%的预估有可能下调,但她未给出新的预估数字.

"全球经济处於危险情况下,"她在接受法国报纸Journal du Dimanche的采访中谈到.有关专访在周日刊发.

本次危机"是一场对公共债务和金融体系可靠性的信心危机,"她说.

"欧洲用一个声音讲话,并公布一个简洁而具体的时间表,这才是有用的做法."她说,"投资者正在等待,长篇大论的准则规范并不能产生深刻影响."

她表示,部分问题在於各国内部的保护主义呼声,这让国际间联手解决问题变得十分困难.

她没有具体点出有关国家的名字.

拉加德认为,像中国,巴西和俄罗斯这些在危机前曾是世界经济成长主要动力的新兴国家,也受到了影响.

"这些国家曾经是(经济成长的)发动机,但将会面临不稳定因素的困扰."她对该报表示.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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