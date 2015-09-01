版本:
中国
国际财经 | 2015年 9月 1日 星期二 16:25 BJT

IMF总裁拉加德称全球经济成长恐较预期疲弱

路透雅加达9月1日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示，全球经济成长可能较此前预期疲弱，因发达经济体复苏脚步较慢，以及新兴国家进一步放缓。

拉加德同时警告称，印尼等新兴经济体必须对中国经济放缓的外溢效应、全球金融情势趋紧、以及美国可能升息等因素“保持警戒”。

“整体而言，我们预期全球经济成长持续温和，且可能较我们7月时的预期疲弱，”拉加德在雅加达两天访问行程首日的预备讲稿中提到。

IMF在7月时预估全球经济今年成长3.3%，略低于去年的3.4%。

拉加德表示，中国经济正在放缓，但并不剧烈，也不让人意外，因为中国正在向新的经济增长模式转型。

“向一个更加以市场为主导的经济模式转变，以及近些年来累积的风险的浮现，总体是复杂的，过程将会是有些坎坷的。”她说道，“也就是说，中国当局拥有管理好这种转型的政策工具和金融缓冲。”（完）

(编译 张明钧/高琦 审校 蔡美珍/孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐