IMF总裁拉加德称全球经济成长恐较预期疲弱

“整体而言，我们预期全球经济成长持续温和，且可能较我们7月时的预期疲弱，”拉加德在雅加达两天访问行程首日的预备讲稿中提到。

拉加德表示，中国经济正在放缓，但并不剧烈，也不让人意外，因为中国正在向新的经济增长模式转型。

“向一个更加以市场为主导的经济模式转变，以及近些年来累积的风险的浮现，总体是复杂的，过程将会是有些坎坷的。”她说道，“也就是说，中国当局拥有管理好这种转型的政策工具和金融缓冲。”（完）