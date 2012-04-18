IMF调升今明两年美国经济成长预估

1月24日，美国芝加哥一家新开张的沃尔玛超市收银台显示的公司标识。 REUTERS/John Gress

路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,美国经济开始获得一些牵引力,但仍面临一系列国内和国际风险,其中就包括欧债危机可能恶化.

IMF在半年度会议前公布的全球经济展望中表示,预计今年美国经济成长2.1%,2013年经济成长速度料增至2.4%.

这高於1月时IMF作出的预告,当时IMF预计美国今明两年成长速度分别为1.8%和2.2%.

"美国经济获得一些牵引力,2011年成长有所改善,且有迹象显示就业市场扩张,"IMF提到,"风险当前更趋向于平衡,但是考虑到财政的不确定性、房市疲软以及可能受欧洲局势波及,经济风险仍偏向于下行."

IMF还说道,对房市采取"大胆的措施"可以帮助提振复苏,但是没有指明其认为何种措施能产生最佳效果.

IMF指出,美国无法就解决巨额财政预算赤字的中期计划达成一致,也无法就减税法案到期後采取何种措施形成共识,可能会损及市场信心并影响经济成长.该减税方案是在布什政府时期获得批准的.

另外,若欧洲局势恶化,将仍构成担忧.

IMF表示,"若欧元区主权和银行业的压力陡升,这可轻而易举地冲击美国企业信心,并因此挤压投资和需求."

IMF还称,美国联邦储备委员会(美联储,FED)近期宣布2%通胀率目标的决议,有助於更好地控制通胀预期,但美联储或需要在情势恶化之时再度出手.

"若经济活动可能出现令人失望的局势,只要通胀预期依然不高,其应准备好实施非常规支撑行动."IMF谈到.

IMF称,家庭感受到削减债务的压力,房价依然疲软,且今明两年创造就业岗位的前景在最好情况下也就是"不温不火."(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

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