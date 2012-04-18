IMF调升今明两年美国经济成长预估

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,美国经济开始获得一些牵引力,但仍面临一系列国内和国际风险,其中就包括欧债危机可能恶化.
IMF在半年度会议前公布的全球经济展望中表示,预计今年美国经济成长2.1%,2013年经济成长速度料增至2.4%.
这高於1月时IMF作出的预告,当时IMF预计美国今明两年成长速度分别为1.8%和2.2%.
"美国经济获得一些牵引力,2011年成长有所改善,且有迹象显示就业市场扩张,"IMF提到,"风险当前更趋向于平衡,但是考虑到财政的不确定性、房市疲软以及可能受欧洲局势波及,经济风险仍偏向于下行."
IMF还说道,对房市采取"大胆的措施"可以帮助提振复苏,但是没有指明其认为何种措施能产生最佳效果.
IMF指出,美国无法就解决巨额财政预算赤字的中期计划达成一致,也无法就减税法案到期後采取何种措施形成共识,可能会损及市场信心并影响经济成长.该减税方案是在布什政府时期获得批准的.
另外,若欧洲局势恶化,将仍构成担忧.
IMF表示,"若欧元区主权和银行业的压力陡升,这可轻而易举地冲击美国企业信心,并因此挤压投资和需求."
IMF还称,美国联邦储备委员会(美联储,FED)近期宣布2%通胀率目标的决议,有助於更好地控制通胀预期,但美联储或需要在情势恶化之时再度出手.
"若经济活动可能出现令人失望的局势,只要通胀预期依然不高,其应准备好实施非常规支撑行动."IMF谈到.
IMF称,家庭感受到削减债务的压力,房价依然疲软,且今明两年创造就业岗位的前景在最好情况下也就是"不温不火."(完)
--编译 田建华; 审校 高琦
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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