IMF下调中东经济成长预估 因当地政局动荡和全球前景趋疲

路透迪拜10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)下调中东多个国家经济成长预估，指因政局动荡且全球前景趋疲。

IMF在本周公布的半年一度的《全球经济展望》报告中表示，中东、北非、阿富汗和巴基斯坦今年经济料扩张2.7%，较IMF在7月时的上次预估低0.4个百分点。

明年该地区经济成长率料加速至3.9%，但仍较IMF在7月时的估值低0.9个百分点。

IMF称，在北美石油供应增长之际，中东石油出口国仅可以指望全球石油需求温和上升。布兰特原油LCOc1价格周三跌破每桶91美元关口，创2012年6月以来最低价，自今年6月以来已跌逾20美元。

受政府大量支出和民间行业表现强劲带动，海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)涵盖的六国经济料将维持稳健。IMF称，目前预计2014-15年GCC国家经济每年平均增长约4.5%，不包括石油的国内生产总值(GDP)将扩张6%，包括石油的GDP仅增长0.5%。

但在非GCC石油出口国中，2014年经济料平均仅成长0.25%，因为伊拉克、利比亚和也门近期政局动荡而且安全局势恶化。

IMF称，假如上述三个国家石油产量回升，那么2015年经济成长率将反弹至3%，但这一假设“具有很大的不确定性”。

IMF预计今年中东石油进口国、北非、阿富汗和巴基斯坦经济成长率为2.6%，与六个月前的估值相同。但该机构将这些地区2015年经济成长率预估下调0.5个百分点，至3.7%。(完)

(编译 于春红; 审校 朱晓军)

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