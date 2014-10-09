IMF下调中东经济成长预估 因当地政局动荡和全球前景趋疲

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透迪拜10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)下调中东多个国家经济成长预估，指因政局动荡且全球前景趋疲。
IMF在本周公布的半年一度的《全球经济展望》报告中表示，中东、北非、阿富汗和巴基斯坦今年经济料扩张2.7%，较IMF在7月时的上次预估低0.4个百分点。
明年该地区经济成长率料加速至3.9%，但仍较IMF在7月时的估值低0.9个百分点。
IMF称，在北美石油供应增长之际，中东石油出口国仅可以指望全球石油需求温和上升。布兰特原油LCOc1价格周三跌破每桶91美元关口，创2012年6月以来最低价，自今年6月以来已跌逾20美元。
受政府大量支出和民间行业表现强劲带动，海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)涵盖的六国经济料将维持稳健。IMF称，目前预计2014-15年GCC国家经济每年平均增长约4.5%，不包括石油的国内生产总值(GDP)将扩张6%，包括石油的GDP仅增长0.5%。
但在非GCC石油出口国中，2014年经济料平均仅成长0.25%，因为伊拉克、利比亚和也门近期政局动荡而且安全局势恶化。
IMF称，假如上述三个国家石油产量回升，那么2015年经济成长率将反弹至3%，但这一假设“具有很大的不确定性”。
IMF预计今年中东石油进口国、北非、阿富汗和巴基斯坦经济成长率为2.6%，与六个月前的估值相同。但该机构将这些地区2015年经济成长率预估下调0.5个百分点，至3.7%。(完)
(编译 于春红; 审校 朱晓军)
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