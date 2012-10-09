IMF称中东和北非产油国今年经济增长将加快

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透10月9日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,中东和北非石油出口国2012年经济增长率将加快至6.6%,主要得益於利比亚石油生产活动强劲反弹.
这是IMF半年度全球经济展望报告中为数不多的预估上调.此前IMF下调其对全球经济增长的预估.
IMF在4月的半年度展望报告中预期,今年中东和北非产油国经济增长率料为4.8%.这些国家2011年经济增长3.9%.
不过IMF还表示,伊朗因备受争议的核计划而遭到国际制裁,因此该国2012年GDP将下滑0.9%,为1994年以来首次经济萎缩.4月报告中的预估为增长0.4%.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%至2015年7月以来最高。今年至今已累计涨一成，受更乐观的企业获利预期及新兴市场看跌押注解除提振。
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。