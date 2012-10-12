综述：IMF年会开幕 欧洲在聚光灯下无法安坐

2012年10月12日，国际货币基金组织在东京年会上的集体照。 REUTERS/IMF/Stephen Jaffe/Handout

* 欧洲希望能更多关注美国的财政问题

* 德国:欧洲并非所有问题的根源

* 对IMF有关放慢预算削减步伐的呼吁看法各异

* 拉加德继续就金融系统改革的必要性作出直率表态

路透东京10月12日电---在周五开始的国际货币基金组织(IMF)年会上,希腊、西班牙和欧元区在债务改革方面的缓慢进展受到重点关注,虽然欧洲极力避免成为焦点.

IMF建议,欧洲一些高负债国家应该多些时间来削减预算赤字,称减赤步伐过快可能适得其反,因为会损及经济.

该主张受到部分新兴市场国家以及一些长期持批评态度的人士欢迎,他们表示,IMF贷款附带的严苛条件将导致经济过度痛苦,从而令相关国家更难以摆脱债务.

巴西财政部长曼特加表示,"一段时间以来我们都赞成,一心实施严格的财政政策可能适得其反,让人事与愿违."

但德国反对该提议,称推翻已作出的减赤承诺只会削弱信誉.德国为欧洲最大的债权国,在任何长期财政改革中都具有举足轻重的地位.

德国财政部长朔伊布勒表示,欧洲在应对危机方面进展可观,这与欧洲其他官员的评论相呼应.这些官员称,美国的财政问题也应受到更大的关注.

"欧洲并不是全球所有问题的根源,"他在周五的一简布会上对记者表示.

目前的主要关注点在希腊和西班牙身上.希腊未能达成一系列债务削减目标.而西班牙面临求援压力,因该国在控制中央政府支出和地方债务以及重组银行业方面困难重重.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示,应给予这两国更多时间来进行必要的财政整顿.

**加快改革**

虽然IMF主张采取较缓慢的方式削减债务,但也敦促欧洲和美国加快政策行动速度,以消除经济不确定性,并扶助刺激疲弱的全球经济增长.

IMF会议正式揭幕後,拉加德直言不讳地警告188个成员国,改革全球金融体系的动能正在减弱.会议召开前IMF已持续发出此信息.

她表示,现在并没有比2008年雷曼兄弟引发金融海啸时安全多少.

在欧洲方面,IMF希望创建财政和银行业联盟的改革承诺能够取得更大进展.美国方面,IMF已对"财政悬崖"提出警告.

欧洲官员坚持表示,他们正按计划进行改革,希望更多关注焦点放在美国财政问题.美国财政部长盖特纳表示,在11月6日总统大选後,政府有机会处理财政悬崖问题.(完)

--编译 侯向明/王翔琼/许娜;审校 隋芬/郑茵/蔡美珍

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