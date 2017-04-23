IMF会议暂时搁置贸易政策分歧 紧张观望法国大选首轮投票

路透华盛顿4月22日 - 国际货币基金组织(IMF)成员国周六在存在贸易政策分歧的情况下，没有做出打击保护主义的承诺，而是将注意力转向另一不利于全球经济一体化的威胁：法国总统大选第一轮投票。

法国极右翼领导人勒庞和极左翼候选人梅朗雄有可能在周日投票中胜出，加重了IMF和世界银行春季会议围绕美国贸易政策的紧张情绪。勒庞和梅朗雄都对欧盟持批评态度。

“会场明确认识到，我们的焦点可能从高金融经济风险转向更大的地缘政治风险，”IMF总裁拉加德在新闻发布会上说。

曾任法国财长的拉加德此前警告称，勒庞当选总统可能导致政治和经济剧变，她补充指出，政策现在需要从注重“增长动能转向更注重分享和包容的经济增长”。

IMF指导委员会周六的公报去掉了反对保护主义的承诺，采用了20国集团(G20)的说法，也就是特朗普政府上个月在德国要求的那样，美国政府是在发展削减本国贸易逆差的策略。

国际货币与金融委员会(IMFC)声明承诺，成员国将“共同通过恰当的政策”减少全球贸易和经常帐失衡。

IMFC主席兼墨西哥央行总裁卡斯腾斯说，多数国家都有一些贸易限制，保护主义是个“模棱两可的”说法。

“我们没有去琢磨那个概念的含义，而是设法将之放在一个更加正面、更加有建设性的框架里，”卡斯腾斯在记者会上说。

美国财长努钦呼吁IMF加强对成员国汇率的监督。

美国总统特朗普“相信互惠贸易交易和互惠自由贸易”，努钦在接受台上访问中对拉加德表示。“那么说的意思是，如果我们的市场开放，那出于互惠考虑，其他市场也应该开放。”(完)