国际货币基金组织将公开遴选新任总裁 拉加德有意连任

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透华盛顿1月20日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，计划公开遴选新任总裁，将从周四起接受提名，尽管现任总裁拉加德已经表示，她对于继续领导该组织持开放态度。
拉加德担任总裁的五年任期将于7月5日结束，IMF执委会委员Aleksei Mozhin表示，他预期IMF将在3月初之前完成遴选过程。
曾担任法国财政部长的拉加德于2011年获选为IMF总裁，当时竞争对手为墨西哥央行总裁卡斯腾斯；而在她之前的IMF总裁是因为性侵丑闻而被迫辞职的施特劳斯-卡恩。
Mozhin在一份声明中表示，“执委会将以公开、择优且透明的程序选择总裁，与前次作法相似。人选可以是由基金理事或执委提名。和我们2011年作法一样，我们将寻求达成共识决议。”
拉加德曾于10月表示，她已准备好连任，但这将交给IMF成员决定。目前为止，还没有挑战此一职位的候选人出现。
不过对于拉加德而言，一个潜在问题是一场法律诉讼。法国一家法院于12月下令要求拉加德受审，她在担任法国财政部长时，在一笔支付给法国商人Bernard Tapie约4亿欧元(4.34亿美元)的款项上有怠忽职守之嫌。
拉加德已经宣布将就受审命令提出上诉，并称她当时的行动是以法国最大的国家利益作为考量，且完全合法。IMF委员会已经重申，其相信拉加德有能力有效行使她的职责。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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