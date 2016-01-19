IMF首席经济学家认为市场对油价及中国反应过头

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦1月19日 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)周二表示，全球金融市场对油价下跌及中国的反应似乎过了头。
奥伯斯法尔德同时指出，中国清楚说明包括人民币在内的整体政策策略是很重要的。
“在震荡及避险环境中，市场对于相当小的一些证据，反应可能相当强烈，这可说是一点也不夸张，”奥伯斯法尔德在记者会中指出。(完)
(编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。