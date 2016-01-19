IMF首席经济学家认为市场对油价及中国反应过头

路透伦敦1月19日 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)周二表示，全球金融市场对油价下跌及中国的反应似乎过了头。

奥伯斯法尔德同时指出，中国清楚说明包括人民币在内的整体政策策略是很重要的。

“在震荡及避险环境中，市场对于相当小的一些证据，反应可能相当强烈，这可说是一点也不夸张，”奥伯斯法尔德在记者会中指出。(完)