IMF警告油价上涨对全球经济构成新风险

路透墨西哥城2月24日电---国际货币基金组织(IMF)周五指出,油价上涨是全球经济所面临的不断加剧的威胁,其并敦促决策者要密切关注西方与伊朗之间的紧张局势.伊朗原油供应遭受惩罚性措施.

美国将制裁向伊朗购油的买家,加之欧盟的石油禁运令迫在眉睫,已迫使各国削减从伊购买原油,推动油价上涨.

国际货币基金组织第一副总裁利普顿在20国集团(G20)会议上演说时表示,"已露端倪的新风险就是油价高涨,这或者并非即将来临,而是就在我们前面的风险."

利普顿补充道,"伊朗局势是我们必须考虑的一个风险.我们评估,全球经济并未真正脱离危险区."但其指出,要IMF下修全球经济增长预估还为时过早.

利普顿讲话前不久,美国财政部长盖特纳表示,华盛顿正在考虑或动用美国战略石油储备以抵御伊朗供应中断的影响.

德黑兰扬言关闭海湾主要石油运输航道--霍尔木兹海峡,使供应收紧的担忧加剧,已将油价推至新高.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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