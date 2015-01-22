中东和中亚今年原油出口损失可能高达3000亿美元--IMF

路透华盛顿1月21日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，由于各国为适应原油价格下跌而做出调整，今年中东与中亚减少原油出口将造成高达3,000亿美元的损失。

IMF在中东与中亚最新展望报告中表示，卡塔尔、伊拉克、利比亚和沙特等特别依赖原油出口的经济体，遭受油价下挫的打击将最为严重。

但IMF指出，油价下跌不会立即给中东及中亚的原油进口国带来巨大好处。这些国家受到欧元区主要贸易伙伴及俄罗斯经济成长前景放缓的拖累。

IMF本周在其最新的全球经济展望报告中预测，2015年全球经济料成长3.5%，2016年成长3.7%，均下调了0.3个百分点。

IMF表示，由于油价下挫，今年中东及中亚几乎所有原油出口国预计都会出现财政赤字。IMF把2015年该地区经济成长预估下调达1个百分点至3.4%。

IMF表示，海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)成员国的原油出口损失可能达到国内生产总值(GDP)的21%，约为3,000亿美元。非GCC国家和中亚国家的损失预计分别为900亿美元和350亿美元。

IMF指出，与原油出口国的损失相比，进口国的收益将会较小，因为这些国家对油价的依赖较小。

IMF预计，与去年10月的预测相比，今年中亚原油进口国的国际收支情况将会恶化，因为俄罗斯与中国的需求下降。(完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)

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