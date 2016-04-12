IMF下调欧元区增长预估 关注欧洲央行政策

路透布鲁塞尔4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周二称，欧元区经济增速将比预期更缓慢，通胀仅会以非常缓慢的速度回升，欧洲央行需在可预见的未来继续保持超宽松货币政策。

IMF在最新的全球经济展望报告中预计，包括19个成员国的欧元区经济2016年将增长1.5%，2017年将增长1.6%。IMF还在报告中敦促各国政府实施以推动增长为中心的改革计划。

IMF在1月份的展望报告中预计，今明两年欧元区经济增长率为1.7%。

欧元区通胀率将在2017年达到1.1%，因从欧洲央行的超低利率和购债规模扩大，但之后几年通胀率仅会非常缓慢地上升。

“欧洲央行的资产购买计划提振了市场信心，并导致金融状况改善，进而支持了区内经济复苏，”IMF称,“但持续的低通胀和低增长表明，需要在较长时间内维持宽松政策。”

IMF称，为了帮助超低利率的影响传导至实体经济，银行需增强其资产负债表，欧元区各国政府也需发挥应有的作用。

欧元区需要通过改革来提高企业的生产率、竞争力和投资前景，欧盟需要充分利用预算规则的灵活性。

“在欧元区，在《稳定与增长协定》（Stability and Growth Pact）下仍有财政空间的国家，应该采取更多措施支持需求，比如，扩大公共投资等，”IMF称，这里暗指德国。

德国的预算仍有盈余，但该国的投资水平相对偏低。(完)