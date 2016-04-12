IMF下调欧元区增长预估 关注欧洲央行政策

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透布鲁塞尔4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周二称，欧元区经济增速将比预期更缓慢，通胀仅会以非常缓慢的速度回升，欧洲央行需在可预见的未来继续保持超宽松货币政策。
IMF在最新的全球经济展望报告中预计，包括19个成员国的欧元区经济2016年将增长1.5%，2017年将增长1.6%。IMF还在报告中敦促各国政府实施以推动增长为中心的改革计划。
IMF在1月份的展望报告中预计，今明两年欧元区经济增长率为1.7%。
欧元区通胀率将在2017年达到1.1%，因从欧洲央行的超低利率和购债规模扩大，但之后几年通胀率仅会非常缓慢地上升。
“欧洲央行的资产购买计划提振了市场信心，并导致金融状况改善，进而支持了区内经济复苏，”IMF称,“但持续的低通胀和低增长表明，需要在较长时间内维持宽松政策。”
IMF称，为了帮助超低利率的影响传导至实体经济，银行需增强其资产负债表，欧元区各国政府也需发挥应有的作用。
欧元区需要通过改革来提高企业的生产率、竞争力和投资前景，欧盟需要充分利用预算规则的灵活性。
“在欧元区，在《稳定与增长协定》（Stability and Growth Pact）下仍有财政空间的国家，应该采取更多措施支持需求，比如，扩大公共投资等，”IMF称，这里暗指德国。
德国的预算仍有盈余，但该国的投资水平相对偏低。(完)
(编译 刘静; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。