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国际财经 | 2017年 2月 2日 星期四 11:40 BJT

IMF副总裁警告美国政策存在不确定性 保护主义抬头（更新版）

（新增对美国和中国经济状况的评论）

路透东京2月2日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏称，由于新政府的政策存在不确定性，美国经济成长前景仍然存在疑问，而发达经济体的保护主义抬头则可能影响亚洲繁荣。

古泽满宏周四在东京的一个研讨会上表示，亚洲表现仍然强劲，近期前景也仍然强劲，但却面临风险。

“未来几个月不确定性仍将可能助长金融波动，”古泽满宏称，并呼吁各国政府保持弹性汇率，采取宏观审慎政策，以及加强储备缓冲以应对资本流动的波动。

在特朗普11月当选美国总统后，全球市场一片涨势，主要归功于对他的通货再膨胀政策将提振美国经济的预期，但近来投资者却越来越担心，因为他的保护主义观点令全球贸易前景蒙阴。

1月中旬，IMF将美国经济今明两年的成长预估分别上调至2.3%和2.5%，此前分别为2.2%和2.1%。但古泽满宏称，这些预估仍不能肯定。

他说中国经济对于政策刺激的依赖是另一个风险，尽管IMF将中国今年经济增长预估由6.2%上调至6.5%，预期中国将继续推出财政扶持政策。

他并认为，虽然中国的刺激政策有助于维持短期增长，但导致信贷与国内生产总值(GDP)之比持续上升。(完)

(编译 刘秀红/李春喜 审校 张荻)

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