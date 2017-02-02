IMF副总裁警告美国政策存在不确定性 保护主义抬头（更新版）

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
（新增对美国和中国经济状况的评论）
路透东京2月2日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏称，由于新政府的政策存在不确定性，美国经济成长前景仍然存在疑问，而发达经济体的保护主义抬头则可能影响亚洲繁荣。
古泽满宏周四在东京的一个研讨会上表示，亚洲表现仍然强劲，近期前景也仍然强劲，但却面临风险。
“未来几个月不确定性仍将可能助长金融波动，”古泽满宏称，并呼吁各国政府保持弹性汇率，采取宏观审慎政策，以及加强储备缓冲以应对资本流动的波动。
在特朗普11月当选美国总统后，全球市场一片涨势，主要归功于对他的通货再膨胀政策将提振美国经济的预期，但近来投资者却越来越担心，因为他的保护主义观点令全球贸易前景蒙阴。
1月中旬，IMF将美国经济今明两年的成长预估分别上调至2.3%和2.5%，此前分别为2.2%和2.1%。但古泽满宏称，这些预估仍不能肯定。
他说中国经济对于政策刺激的依赖是另一个风险，尽管IMF将中国今年经济增长预估由6.2%上调至6.5%，预期中国将继续推出财政扶持政策。
他并认为，虽然中国的刺激政策有助于维持短期增长，但导致信贷与国内生产总值(GDP)之比持续上升。(完)
(编译 刘秀红/李春喜 审校 张荻)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。