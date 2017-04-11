IMF认为今年全球经济前景比2016年更为乐观

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，IMF认为今年和明年全球经济前景较2016年更为乐观，但对近期之后的情况仍有顾虑。
“我们预测2017年和2018年肯定会比2016年更为乐观，而且可能比我们之前的预测来得更好些，”拉加德说。IMF本月稍晚将公布全球经济前景报告。
“所以，短期前景是正面的，可惜还是有风险笼罩，所以我们得留意过于自满的可能性，”拉加德说。
“我也已经指出IMF的两大顾虑：一个是生产力持续低迷，第二个就是伴随着低生产力而出现的过度失衡，”她说。此前，她在柏林会晤了全球其它主要经济组织领导人以及德国总理默克尔。
另外，默克尔在论及美国特朗普政府的影响力时表示，不论从哪个角度而言，她都不认为IMF的使命岌岌可危。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
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